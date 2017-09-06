Ривненщина: из-за отравления в школьной столовой госпитализированы 9 первоклассников
Дети - в состоянии средней тяжести.
В пгт Заречное Ривненской области после обеда в школьной столовой девять первоклассников госпитализировалив инфекционное отделение районной больницы.
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Как сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Ривненской области, дети учатся в Заречненском УВК «ООШ I ступени-гимназия». Все они обедали в школьной столовой 4 сентября.
Госпитализированным поставлен диагноз: острая кишечная инфекция. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Специалистами Госпродпотребслужбы проводится эпидемическое расследование вспышки и принимаются необходимые меры по локализации и ликвидации очага.
Продолжаются лабораторные исследования.