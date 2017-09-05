В Харьковской области разоблачили группировку, которая изготавливала фальшивые стероиды

В Харьковской области разоблачили группировку, которая изготовила под видом известных мировых брендов фальсифицированные стероиды на 1 млн грн.

Читайте такжеВ Киеве СБУ перекрыла контрабандный канал поставок психотропов из Европы

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, правоохранители пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным производством и контрабандой сильнодействующих лекарственных средств стероидной группы, 2 сентября.

По сведениям СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили несколько местных жителей, среди них - бывший милиционер, а также действующий сотрудник одного из судов Харьковской области.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники заказывали сильнодействующие химические вещества для производства так называемых «лекарств» в одной из стран Восточной Азии, откуда они направлялись в Украину почтой. По месту жительства одного из участников группировки дельцы организовали лабораторию, в которой изготавливали контрафактные инъекционные препараты и таблетки под марками известных иностранных производителей анаболических стероидов. Часть фальсификата они контрабандой переправляли в Россию.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из членов группировки на таможенном посту «Щербаковка» Харьковской таможни при попытке контрабанды партии контрафактных препаратов, содержащих сильнодействующие медицинские вещества - метандиенон и нандролон. Организатора группировки задержали после получения денег от заказчиков товара из России.

Читайте такжеВ Днепре задержали мужчину, который черенз Интернет сбывал анаболики и психотропы

Во время обысков по местам проживания членов группировки сотрудники спецслужбы изъяли большое количество фальсифицированных ампул и таблеток анаболических препаратов, сырье, оборудование для изготовления контрафактной продукции, упаковочную тару, этикетки и голограммы. По заключению экспертов, стоимость изъятых препаратов по ценам «черного рынка» составляет почти 1 млн грн.

Сейчас четверо членов преступной группировки арестованы. Им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины.