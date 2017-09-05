На Днепропетровщине зафиксирована вспышка отравления среди школьников Каменского

13:11, 05 сентября 2017
Новости регионов
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Состояние у детей - средней тяжести.

УНИАН

На Днепропетровщине зафиксирована вспышка отравления среди школьников Каменского.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе в Днепропетровской области, за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции (тошнота, рвота, повышенная температура тела) обратились 7 учеников средней общеобразовательной школы № 30 г.Каменское Днепропетровской области.

В инфекционное отделение Каменской городской больницы № 7 были госпитализированы 5 детей из разных классов.

Состояние у детей средней тяжести.

Со слов пострадавших, вероятной причиной заболевания стало употребление горячих бутербродов с колбасой и сыром, которые они употребляли 1 сентября в школьной столовой.

При проведении эпидемиологического обследования установлено ряд нарушений санитарного законодательства.

Пищеблок закрыт. Проведен отбор смывов, проб пищевых продуктов, питьевой воды, проведена дезинфекция и медосмотр с бактериологическим обследованием контактных.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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Теги: #детское здоровье#отравления в школах