На Днепропетровщине зафиксирована вспышка отравления среди школьников Каменского.

Читайте такжеВрачи не смогли спасти 2-летнюю девочку, которая отравилась сырыми грибами: мать два дня "лечила" сама

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе в Днепропетровской области, за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции (тошнота, рвота, повышенная температура тела) обратились 7 учеников средней общеобразовательной школы № 30 г.Каменское Днепропетровской области.

В инфекционное отделение Каменской городской больницы № 7 были госпитализированы 5 детей из разных классов.

Состояние у детей средней тяжести.

Со слов пострадавших, вероятной причиной заболевания стало употребление горячих бутербродов с колбасой и сыром, которые они употребляли 1 сентября в школьной столовой.

При проведении эпидемиологического обследования установлено ряд нарушений санитарного законодательства.

Пищеблок закрыт. Проведен отбор смывов, проб пищевых продуктов, питьевой воды, проведена дезинфекция и медосмотр с бактериологическим обследованием контактных.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.