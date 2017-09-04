Черниговщина: мать, задушившую своего 4-летнего ребенка, признали психически больной

На Черниговщине мать, которую подозревают в убийстве своего 4-летнего ребенка, поместили в областную психиатрическую больницу.

Читайте такжеМинздрав инициирует введение новых правил в отношении принудительных мер в психиатрии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно сообщению, для установления состояния вменяемости подозреваемой была проведена экспертиза в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мать малолетнего ребенка по своему психическому состоянию не могла и не может осознавать свои действия и управлять ими.

31 августа женщине в соответствии со ст. 508 Уголовного процессуального кодекса Украины избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение КЛПЗ «Черниговская областная психоневрологическая больница» в условиях, исключающих ее опасное поведение.

В настоящее время по уголовному производству еще проводится ряд экспертиз, после завершения которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Срибнянскую центральную райбольницу доставили тело 4-летнего ребенка. Согласно свидетельству о смерти, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия, нападение с удушением.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).