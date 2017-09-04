В Дрогобыче открыт скрининговый центр для диагностики онкозаболеваний у женщин
Все обследования являются бесплатными.
В Дрогобычской городской больнице № 3 открыт Межрайонный скрининговый центр для диагностики предраковых заболеваний и рака у женщин.
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Это один из шести центров в Львовской области, которые созданы благодаря сотрудничеству Минздрава, Всемирного банка и Департамента здравоохранения ЛОГА в рамках внедрения программы скрининга среди женщин.
Центр обеспечен оборудованием для проведения гинекологического осмотра с цитологическим исследованием, обследование с помощью кольпоскопа и УЗИ исследования, а также проведения маммографии. Общая стоимость медицинского оборудования составляет 9,36 млн. грн.
В центре внедрен полный цикл ведения электронной медицинской карты пациента непосредственно с рабочих мест регистратора, гинеколога, врача УЗИ, цитолога, рентгенолога и врача маммолога. Программный продукт «Электронный реестр женского населения» проходит тестирование и уже скоро заработает в обычном режиме.
На протяжении работы маммографа в тестовом режиме, обследовано уже 500 женщин, из них 90% проходили такое обследование впервые. Из обследованных женщин диагностировано 25 случаев злокачественных новообразований.
Все обследования являются бесплатными.
Скрининговый центр в Дрогобыче будет обслуживать около 100 тысяч женщин, проживающих в Дрогобычском районе.