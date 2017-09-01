Руководителя медицинской части столичного СИЗО задержали на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке исполняющего обязанности начальника медицинской части Государственного учреждения "Киевский СИЗО".

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что капитан внутренней службы систематически получала деньги от родственников подозреваемых за продление пребывания в медицинской части.

«Руководитель, в частности, вымогала 9 тыс. грн у женщины одного из них. Оперативники спецслужбы задокументировали, как должностное лицо предлагало перечислять деньги на банковскую карточку своего сообщника», - говорится в сообщении.

Злоумышленница задержана в помещении следственного изолятора после получения на карточку очередного «транша».

Также сообщается, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.