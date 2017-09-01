В Киеве разоблачена деятельность двух мощных нарколабораторий

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве деятельность двух мощных нарколабораторий.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, было выяснено, что дельцы организовали в складских помещениях в разных районах Киева нарколаборатории, где изготавливали прекурсор фенилнитропропен, используемый для изготовления психотропных веществ амфетаминового ряда.

Оперативники установили, что злоумышленники ежедневно реализовывали до пяти килограммов прекурсора на сумму почти 80 тыс. грн. Их клиентами были наркозависимые из Киева и области.

Во время обысков в нарколаборатории и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли более 100 кг фенилнитропропена, более 200 л других прекурсоров (ртуть, нитроэтан, ацетон, соляная и серная кислоты) и лабораторное оборудование для изготовления «продукции». У наркодельцов также изъяты банковские карточки, по которым легализировались деньги, полученные от нелегального бизнеса.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Украины, трем организаторам наркобизнеса сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.