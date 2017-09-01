Врачи не смогли спасти 2-летнюю малышку, отравившуюся сырыми грибами: мать два дня "лечила" сама
11:00, 01 сентября 2017Новости регионов
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Мать за недосмотр могут привлечь к ответственности.
Из-за упущенного времени спасти жизнь медики не смогли / hindustantimes.com
В Житомирской области 2-летняя девочка умерла от отравления грибами.
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Как сообщается в сюжете корреспондента ТСН, 18-летняя мать объяснила, что дочь съела сырых грибов, которые росли во дворе у соседей.
Девочке стало плохо. Два дня мать пыталась сама помочь ребенку, а когда состояние дочери ухудшилось, обратилась в районную больницу.
Оттуда ребенка доставили в областную детскую больницу, но из-за упущенного времени спасти жизнь медики не смогли.
Мать за недосмотр могут привлечь к ответственности.
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