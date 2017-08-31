В Днепре 9-летнюю девочку госпитализировали с диагнозом "ботулизм"

Девятилетнюю девочку с диагнозом "ботулизм" госпитализироваkb в Днепре. Накануне ребенок ел копченую мойву, купленную в магазине в одном из районов области, пишет ТСН.

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Через некоторое время девочке стало плохо, ее отвезли в областную больницу в реанимацию. Состояние ребенка было тяжелое. Ей стало легче только тогда, когда девочке ввели сыворотку - препарат санавиацией экстренно доставили в Днепр из Киева. Теперь угрозы жизни ребенка нет.

"Она поступила с симптомами – потерей зрения, двоение в глазах. Был введен ботулинический антитоксин, состояние ребенка в динамике улучшилось", - говорит заведующий отделения реанимации больницы №16.