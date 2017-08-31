В Киеве на Подоле открылась новая медицинская амбулатория

В Киеве для жителей Подола заработала амбулатория общей практики - семейной медицины современного европейского образца.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко.

В частности сообщается, что эта амбулатория в "Центре первичной медико-санитарной помощи №1" Подольского района открыта в рамках пилотного проекта по реформированию медицинской отрасли столицы.

На открытии Кличко напомнил, что недавно здесь была старая поликлиника, в которой сейчас сделан ремонт и внедрена новая система оказания медицинских услуг.

«Я могу сказать, что это европейские стандарты обслуживания пациентов», - подчеркнул Кличко.

На проведение капитального ремонта и закупку оборудования и оснащения амбулатории из городского бюджета было выделено почти 3,5 млн грн. Амбулатория будет обслуживать до 14 тыс. жителей района. Здесь будут применяться современные методы исследования. Кроме того, введена система "Электронная медицина".

Оснащение амбулатории позволит делать скрининговые исследования, в том числе измерение уровня сахара, холестерина и консультирование на ВИЧ-инфекцию и другие. В амбулатории работают 6 врачей общей практики-семейной медицины, врач кабинета «Здорового ребенка», заведующий амбулаторией и медицинские сестры, регистраторы и младший персонал.

Кличко также напомнил, что в конце прошлого года ряд медзаведений Подольского района были подключены к электронной системе Helsi. Открывшаяся амбулатория также подключена к этой системе.

«Такая электронная очередь удобна как для врачей, так и для пациентов. Пациенты могут записаться на прием к врачу на время, когда им удобно, и при этом не выходить из дома и не ждать в очередях. Также врачи могут более эффективно расходовать свое рабочее время», - добавил мэр Киева.

Кроме того, отметил Кличко, пациенты могут самостоятельно выбрать врача, к которому хотят попасть на прием, а врач получает зарплату, учитывая количество лиц, которые к нему обратились.

«Это - здоровая конкуренция. Таким образом повышается уровень медицинского обслуживания и качество услуг», - подчеркнул Кличко.

По данным КГГА, ежедневно система позволяет записываться на прием к врачам более 800 пациентам - жителям Подола. И ею уже воспользовались более 35 тысяч жителей района.

Всего в Киеве работает теперь 258 амбулаторий общей практики - семейной медицины.