В Харькове медики военного госпиталя оказали помощь 20,5 тысячам военнослужащих

В Харькове специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона с начала проведения антитеррористической операции (АТО) оказали помощь 20,5 тысячам военнослужащих.

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Об этом сообщили в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По сведениям Минобороны, специалисты медучреждения за время проведения АТО приняли в Харькове около 20,5 тыс. воинов и правоохранителей, пострадавших в Луганской и Донецкой. Из всех этих пациентов, примерно 5 тыс. доставлены с боевыми травмами, 3,3 тыс. были ранены, остальные - лечились от различных заболеваний.

Также отмечается, что за время проведения АТО почти все военнослужащие Военно-медицинского клинического центра Северного региона направлялись в командировку на Донбасс.

По словам командования военно-медицинского учреждения, летом, особенно с началом так называемого «школьного перемирие», количество пациентов, поступающих из восточных регионов страны, несколько уменьшилось. Так, в течение августа в госпиталь поступило около 50 раненых или травмированных украинских воинов.