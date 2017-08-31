В столице планируют реорганизовать стоматологическую отрасль

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты согласовала проект решения «О создании коммунального некоммерческого предприятия «Киевская стоматология».

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Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности сообщается, что проект решения предусматривает слияние 14 стоматологических учреждений здравоохранения Киева и образование на их базе коммунального предприятия «Киевская стоматология».

Как сообщается, состояние материально-технического обеспечения стоматологических больниц столицы находится в критическом состоянии. В частности, критической является изношенность стоматологического оборудования в лечебных учреждениях Киева, около 70% оборудования подлежит замене. Недостаточно также оснащение таких больниц диагностическим и физиотерапевтическим оборудованием.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Дмитрий Турчак объяснил, что за последние годы бюджетное финансирование стоматологической отрасли не было достаточным. Средств хватает только на заработную плату персоналу и на коммунальные услуги учреждений. Финансирование расходов на изделия медицинского назначения, медицинскую технику, стоматологические материалы и на лекарственные средства пока отсутствует в достаточном объеме. Он добавил, что в нынешних условиях больницы лишены ресурсов и финансовой самостоятельности для того, чтобы финансово мотивировать работников.

По словам Турчака, принятие решения поможет оптимизировать существующую сеть лечебно-профилактических учреждений Киева, улучшить уровень предоставления медицинских услуг и повысить стоматологическое здоровье киевлян, улучшить материально-техническое обеспечение больниц и их персонала.

Проект решения также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности. После всех согласований в комиссиях проект будет вынесен на рассмотрение депутатского корпуса на заседание Киевсовета.