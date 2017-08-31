Киевский центр крови объединят со станцией переливания крови Юго-Западной железной дороги

10:23, 31 августа 2017
Новости регионов
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Оснащение Киевского городского центра крови аппаратурой и оборудованием находится на уровне 80-90-х лет прошлого столетия.

Фото: УНИАН

Киевский городской центр крови планируют реорганизовать путем слияния с государственным предприятием “Дорожная станция переливания крови Юго-Западной железной дороги”.

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Как сообщает пресс-служба Киевсовета, сейчас в комиссиях горсовета рассматривается соответствующий проект решения о создании коммунального некоммерческого предприятия "Киевский городской центр крови".

В частности сообщается, что его уже согласовала сегодня на заседании постоянная комиссия по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

По подсчетам Департамента здравоохранения КГГА, слияние позволит создать единую мощную службу крови, которая сможет увеличить объемы заготовки донорской крови и при этом минимизировать финансовые затраты из столичного бюджета. Слияние двух структур также необходимо, поскольку Киевский городской центр крови имеет устаревшее имущество, а после реорганизации за структурой будет закреплено оборудование и оснащение государственного предприятия "Дорожная станция переливания крови Юго-Западной железной дороги".

По словам директора Департамента здравоохранения Дмитрия Турчака, оснащение Киевского городского центра крови аппаратурой и оборудованием находится на уровне 80-90 годов. В течение последних 12 лет материально-техническая база не обновлялась.

«Оборудование морально устарело. В общем изношенность основных фондов службы крови достигла 85-95%. За счет объединения учреждений и введения централизованного обследования заготовленной донорской крови частично решится вопрос кадрового дефицита. Нехватка врачей и медперсонала лабораторной службы одного заведения будет покрыта за счет профильных работников другого", - прокомментировал он.

Проект решения должен также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности. После этих согласований его вынесут на рассмотрение депутатского корпуса на пленарном заседании.

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Теги: #донорство крови#Киевский городской центр крови