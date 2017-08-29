В Харькове зафиксировано заболевание малярией у иностранца из Гвинеи

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии у иностранного гражданина, который прибыл из города Канакри (Республика Гвинея).

Читайте такжеВ Черниговской области мужчина госпитализирован с рецидивом тропической малярии

Как сообщили УНИАН в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава, при проведении эпидемрасследования установлено, что у больного наблюдались повышенная температура тела до 39 градусов, озноб, слабость. Пациента госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу, где был установлен диагноз "малярия".

По месту жительства больного было проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

*** Малярия входит в группу заболеваний, которые трудно поддаются лечению, что делает ее опасной для здоровья. Эпидемиологи предупреждают, если после посещения страны с тропическим климатом у вас возникла лихорадка, появились головная боль, боль в мышцах, немедленно обращайтесь к врачу.