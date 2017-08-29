На Днепропетровщине в тяжелом состоянии госпитализированы дети, пострадавшие от взрыва боеприпаса

В г. Подгородное Днепропетровской области сегодня, 29 августа, четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в области, по предварительной информации, дети играли во дворе, и около 12 часов дня произошел взрыв.

Все дети госпитализированы в больницу, двое из них - в тяжелом состоянии. Один ребенок - с осколочным ранением живота, другой - с ампутацией конечности.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. На месте работают следователи и взрывотехники.