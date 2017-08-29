В Николаеве госпитализировали женщину после укуса каракурта

13:01, 29 августа 2017
Новости регионов
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Паук укусил женщину, когда она была в огороде.

Фото: УНІАН

В Николаеве госпитализировали 75-летнюю женщину, пострадавшую от укуса паука каракурта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления здравоохранения Николаевской ОГА, несчастный случай произошел 26 августа, а сообщение о нем поступило 29 августа в 06.10.

Отмечается, что паук укусил женщину, когда она работала в огороде.

Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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