Во Львове двое младенцев из-за коклюша попали в реанимацию

Двое детей в возрасте 1,5 и 2 месяца попали в реанимацию из-за заболевания коклюшем. Дети живут в разных семьях и в разных районах Львова. Об этом сообщила ZAXID.NET главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко.

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Где подхватил инфекцию 1,5-месячный младенец, неизвестно. В семье никто не болел, но родители часто гуляли с ребенком на детской площадке.

В семье, где живет двухмесячный малыш, коклюшем болел старший 3-летний ребенок. Прививки против коклюша, по словам врачей, он также не имел.

Родители не сразу поняли, что у младенцев коклюш, думали какая-то респираторная инфекция, некоторое время лечили детей, но им становилось все хуже. Сейчас младенцы в отделении реанимации Львовской областной инфекционной больницы. Состояние тяжелое, но они дышат самостоятельно. Медики делают все возможное, чтобы облегчить их состояние.

По словам врачей, коварство коклюша в том, что приступы кашля начинаются не сразу, а где-то с третьей недели болезни, температура не сразу повышается, поэтому довольно сложно отличить коклюш от респираторных заболеваний.

Возбудитель коклюша распространяется воздушно-капельным путем, поэтому вероятность заражения при контакте с больным составляет до 90% .

Коклюш – это очень коварное и опасное заболевание. Сильные спазматические приступы кашля, которые характерны для этого недуга, могут привести к задержке дыхания, негативно влияют они и на сердечно-сосудистую систему. Самое опасное заболевание для детей до года, поскольку от нехватки кислорода они задыхаются, могут посинеть. Поэтому при первых проявлениях приступов кашля следует сразу обратиться к врачу.

Единственным надежным средством профилактики является вакцинация. По словам Тимко, первую прививку детям делают в 2 месяца, второе – 4, третье – в 6. В 18 месяцев проводят ревакцинацию. Вакцинация в 70-80% предупреждает заболевание или же когда ребенок все-таки заболел, то болезнь проходит в легкой форме.

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Летальность от коклюша составляет 3%. Самая высокая среди детей до двух месяцев.

По данным Львовского областного лабораторного центра, на Львовщине за 7 месяцев этого года коклюшем заболели 166 человек, из которых почти 95% – дети. Чаще всего болеют малыши до года – 42,5%, в возрасте от одного до четырех лет – 38,1%. Среди всех больных 92,5% – это дети, которые не имели прививок.

Напомним, что в конце июля на Львовщине от коклюша умер двухмесячный ребенок.