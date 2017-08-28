В Киеве полицейский организовал производство амфетамина

Следователями прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины задержана группа наркодилеров, в том числе действующий работник полиции, который организовал преступную деятельность и обеспечивал ее прикрытие.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"В преступную группу, которую организовал оперуполномоченный отдела столичного главка полиции, он вовлек четырех местных жителей в возрасте от 25 до 29 лет. Злоумышленники действовали с апреля 2015 года. В арендованных помещениях, используя специальное оборудование, они незаконно изготавливали психотропное вещество - амфетамин, которое в дальнейшем оптом реализовывали мелким наркосбытчикам. Во избежание разоблачения местоположение нарколаборатории постоянно ими менялось", - говорится в сообщении.

Согласно информации, во время обысков по адресам проживания злоумышленников правоохранители выявили и изъяли более 2,5 кг порошкообразного вещества амфетамин и около 3,4 литра этого же вещества в жидком виде, таблетки экстази, приборы, а также химические реактивы, необходимые для изготовления психотропных веществ.

Как сообщают в прокуратуре, в настоящее время 5 задержанным лицам, в том числе полицейскому, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой) УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.