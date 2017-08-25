В Сумах медики подтвердили случай смерти от столбняка 5-летней девочки

В Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка.

Об этом в Facebook 24 августа сообщила местная журналистка Юлия Зайцева.

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«У меня ужасная новость: 5-летнюю Юлечку, которая заболела столбняком в Сумской области, спасти не удалось. Она просто играла во дворе и ранила ножку», - написала она.

«Представьте себе, сегодня каждый второй ребенок во время такого травмирования рискует подцепить смертельную инфекцию. Поскольку невакцинирован. А сыворотки, чтобы вылечиться, нет - в нашей стране об этом давно не беспокоятся. Чиновники от медицины уверяют, вакцина в медучреждениях есть, но правда ли это?» - добавила журналист.

Между тем главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко сегодня, 25 августа, подтвердила журналистам, что ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

«В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и сейчас я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, согласно своему возрасту, болезнь можно было бы не только предотвратить, а как результат, смерти можно было избежать», - отметила чиновник.

По ее информации, ребенок воспитывался в многодетной семье. Кроме нее в семье еще шестеро детей. Девочка ранила ногу о дерево, когда играла во дворе. Родители обрабатывали рану дома самостоятельно. В медучреждение обратились только тогда, когда пострадавшая была в тяжелом состоянии. Сначала девочка лечилась в Лебединской ЦРБ, а затем ее перевезли в Сумы. 17 августа ребенку ввели сыворотку, однако спасти жизнь так и не удалось.

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*** Столбняк - острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%. Предотвратить столбняк можно только вакцинацией.

По информации местных СМИ, всего в Сумской области прививки от коклюша, дифтерии и столбняка имеют лишь 24% детей в возрасте до одного года, а ревакцинацию прошли только 50% детей области.