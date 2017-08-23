Столичные поликлиники 24, 25 и 27 августа будут закрыты для приема пациентов

Столичные амбулаторно-поликлинические учреждения24, 25 и 27 августа будут закрыты для приема пациентов.

Читайте такжеЧехия поможет модернизировать Киевский городской центр крови

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

В частности сообщается, что четверг, 24 августа, - День Независимости Украины, объявлен праздничным и выходным днем;

пятница, 25 августа, также выходной день с переносом рабочего времени на субботу 19 августа 2017 г. (согласно статье 53 КЗоТ Украины);

воскресенье, 27 августа - выходной день.

При этом суббота, 26 августа, будет рабочим днем по соответствующему графику работы поликлинических учреждений.

Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, будет организована круглосуточно, в соответствии с утвержденными графиками дежурств отделений на 2017 год.

В КГГА отмечают, что при ухудшении состояния здоровья вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи осуществляется со стационарного и мобильного телефонов по единому номеру 103.

Кроме того, согласно информации, для всех граждан постоянно работает круглосуточная консультативно-информационная служба «Здоровье - совет врача по телефону 15-83», где можно получить консультации и советы врачей, в том числе в праздничные и выходные дни (бесплатно со стационарных телефонов г. Киева).

«Во время мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины неотложная медицинская помощь будет предоставляться гражданам независимо от места их проживания и регистрации», - добавили в КГГА.

Кроме того сообщается, что дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи будет организовано в местах проведения общегосударственных и общегородских мероприятий, в том числе с учетом участия в мероприятиях людей с особыми потребностями, в соответствии с планом их проведения.