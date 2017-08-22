Количество случаев ботулизма опять выросло: на Львовщине двое мужчин госпитализировали в очень тяжелом состоянии

На Львовщине вчера, 21 августа, в двух жителей Сокальского района диагностировали ботулизм.

Как рассказала корреспонденту УНИАН заведующая 4-м отделением Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян, 58 и 59-летних мужчин доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, была реальная угроза их жизни.

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«Один из пациентов в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, состояние другого - стабильно тяжелое, дышит самостоятельно. Благодаря тому, что была введена сыворотка от ботулизма, пациенты не умерли, ведь состояние обоих было критическим», - отметила Алексанян.

По ее словам, сыворотки в больнице не было, ее приобрел меценат, желающий оставаться неизвестным широкой общественности.

«Мужчины вчера употребляли в пищу мясной паштет домашнего приготовления, к тому же он был сделан три года тому назад, что вообще недопустимо. Судя по всему паштет был очень сильно инфицирован и содержал высокую дозу токсинов, поскольку уже через 3 часа после употребления консервы мужчины заболели, их состояние было критическим», - отметила врач.