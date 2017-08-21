В Кропивницком открыт реконструированный корпус детской областной больницы

Президент Петр Порошенко открыл реконструированный корпус Кировоградской детской областной больницы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко осмотрел новый корпус больницы, в частности операционные, и передал сертификат на аппарат ультразвуковой диагностики.

Кировоградская детская областная больница - многопрофильное лечебное учреждение III уровня, центр по предоставлению высококвалифицированной организационно-методической, консультативной, стационарной неотложной и специализированной медицинской помощи. Ежегодно в больнице лечатся около 14 тысяч детей области, а медицинскую помощь оказывают 96 врачей и 297 младших медицинских специалистов со специальным образованием.

С сентября 2015 года в больнице проводится капитальный ремонт всех стационарных корпусов и корпусов вспомогательных служб. В рамках реставрации был надстроен мансардный этаж, в котором размещены неврологическое отделение на 30 мест и физиотерапевтическое отделение для транспортировки больных пристроены лифтовые шахты и установлены лифты, заменены оконные и дверные блоки, проведена реставрация и внутренняя отделка палат и служебных и специальных медицинских помещений, осуществлена внутренняя перепланировка под современное размещение палат, амбулаторий, манипуляционных и ординаторских, заменены все инженерные сети корпуса, установлена современная система вентиляции и кондиционирования воздуха, приобретено современное медицинское оборудование и мебель.