Более 500 тысяч детей живут в районах, пострадавших из-за конфликта на востоке Украины

Более 500 тыс. детей живут в районах, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины.

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Об этом в Twitter сообщила миссия Международного комитета Красного Креста в Украине.

«Более 500 тысяч детей живут в пострадавших от конфликта районах в восточной части Украины», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее МККК сообщил, что с начала боевых действий на Донбассе погибли более 2,7 тыс. гражданских лиц.