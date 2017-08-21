Более 500 тысяч детей живут в районах, пострадавших из-за конфликта на востоке Украины

09:25, 21 августа 2017
Новости регионов
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С начала боевых действий на Донбассе погибли более 2,7 тыс. гражданских лиц.

REUTERS

Более 500 тыс. детей живут в районах, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины.

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Об этом в Twitter сообщила миссия Международного комитета Красного Креста в Украине.

«Более 500 тысяч детей живут в пострадавших от конфликта районах в восточной части Украины», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее МККК сообщил, что с начала боевых действий на Донбассе погибли более 2,7 тыс. гражданских лиц.

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Теги: #война на Донбассе#травмы войны у детей