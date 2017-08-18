Штаб Ахметова продолжает помогать жителям "серой зоны" Донбасса



Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставил лекарства и продуктовый набор Софии Антоновне Толмачевой – старейшей жительнице посёлка Пески Донецкой области. Год назад 78-летняя старая женщина, пыталась укрыться во время очередного обстрела, но оступилась, подвернула ногу и получила закрытый перелом бедра со смещением. Гуманитарный штаб оказал тогда Софии Антоновне помощь на приобретение лекарств и бедренной пароксимальной пластины для проведения операции.

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Операция прошла в Курахово, Софию Антоновну буквально поставили на ноги и дали возможность самостоятельно передвигаться. Но для того, чтобы поддерживать здоровье пожилой женщины, необходимы лекарства, которых в Песках приобрести невозможно.

На днях для Софии Антоновны были закуплены и доставлены прямо в Пески жизненно необходимые медпрепараты. Кроме того, прибретены противосудорожные и противовоспалительные препараты для сына Софии Толмачевой – инвалида детства, который не слышит, не говорит и самостоятельно себя не обслуживает.

«У меня была большая семья, а сейчас я осталась одна, с сыном-инвалидом. В марте мне будет 79. Я креплюсь и плачу, а ещё молюсь. Когда стреляют, не могу уснуть – сердце начинает болеть, давление поднимается. Возьму по 15 капель пустырника и валерьяны, и тогда успокаиваюсь и засыпаю», - говорит София Антоновна.

В Песках нет ни водоснабжения, ни электричества, не говоря уже об аптеках. Единственное спасение жителей этого и других прифронтовых посёлков – благотворительная помощь.

«Спасибо Ринату Ахметову, он нас спас и дал возможность ещё пожить на этом свете. Дай Бог ему здоровья!» - сказала София Толмачева, принимая привезенные ей лекарства.

По словам директора Гуманитарного штаба Александра Вишнякова, помощь старой женщине - личное решение учредителя штаба Рината Ахметова - помочь.

"Создавая Гуманитарный штаб, Ринат Леонидович ставил перед собой и всей командой Штаба единственную цель – помогать самым социально незащищенным жителям Донбасса, – престарелым людям, детям, инвалидам и многодетным семьям, - которые оказались в беде из-за войны. За 3 года работы Штаба благодаря такой помощи было спасено более 1 000 000 человеческих жизней», - сказал Вишняков.

Штаб продолжает помогать людям, живущим на линии огня или пострадавшим от военного конфликта. В рамках направления «Индивидуальные обращения» 1 604 человека получили помощь в проведении неотложного лечения и операций, из них: 670 – взрослые, 934 – дети.