В Скадовске на базе отдыха "Романтик" зафиксирована массовая вспышка отравления среди детей

В Скадовске (Херсонская область) в учреждении оздоровления и отдыха «Романтик» зафиксирована массовая вспышка отравления среди детей.

Как сообщили УНИАН в Гопродпотребслужбе, медики зарегистрировали 16 случаев острой кишечной инфекции среди детей, отдыхавших в "Романтике". Специалисты установили предварительные диагнозы: "острый гастроэнтероколит" и "пищевая токсикоинфекция".

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В инфекционное отделение Скадовской ЦРБ госпитализированы 3 ребенка, остальные лечатся в амбулаторных условиях.

На базе отдыха находилось 274 ребенка из разных регионов страны.

Со вчерашнего дня заведение закрыто.

По результатам обследования установлены нарушения санитарного законодательства и нормативно-правовых актов при организации питания детей в учреждении.

Проведение комплекса профилактических, противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований продолжается.

В Госпродпотребслужбе отметили, что в июле специалисты ведомства пытались проверить деятельность базы отдыха "Романтик", однако их не пустили на территорию заведения. В связи с этим, Главное управление направило исковое заявление в суд о привлечении виновных лиц к ответственности. В настоящее время продолжается судебное разбирательство в апелляционной инстанции.