В Житомирской области семья отравилась грибами

В Житомирской области в результате отравления грибами госпитализированы два человека.Об этом УНИАН сообщил главный специалист управления гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.

По его словам, несчастье произошло в поселке Гришковцы Бердичевского района. Отравились грибами мужчина и его супруга.

Читайте такжеРодители главаря "ЛНР" Плотницкого умерли от отравления грибами - СМИ«Вчера, 17 августа, потерпевшие, 1957 и 1959 года рождения, попали в реанимационное отделение Бердичевской районной больницы. Предварительная причина отравления – нарушение норм приготовления грибных блюд. Сейчас состояние здоровья больных - средней тяжести. Устанавливаются окончательные причины отравления»,- рассказал Минчук.

По его словам, это уже шестой случай, который произошел в Житомирской области в этом году с начала грибного сезона. «Поэтому в очередной раз напоминаем: грибы подлежат кулинарной обработке в день сбора. Перед приготовлением блюд их необходимо хорошо промыть и обязательно отварить в подсоленной воде в течение 10-15 минут, после чего отвар сливать. Только тогда грибы можно варить или жарить. Лучшая профилактика отравления грибами – отказаться от потребления дикорастущих грибов как от продукта вообще. Если все же отправляетесь в лес по грибы, никогда не собирайте грибы, которых не знаете; собранные грибы еще раз тщательно проверьте, если гриб вызывает хоть малейшее сомнение или старый – лучше его выбросьте; не давайте блюда из грибов детям и людям преклонного возраста»,- сказал Минчук.