В Кременчуге зафиксирована вспышка сальмонеллеза

10:01, 18 августа 2017
Новости регионов
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Заболевшие, возможно, отравились сырыми яйцами.

Фото: boston.com

В инфекционное отделение кременчугской больницы (Полтавская обл.) госпитализировано 5 людей с предварительным диагнозом «сальмонеллез».

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Как сообщили УНИАН в больнице, пациенты заявили, что купили в одном из супермаркетов яйца, чтобы приготовить пасту карбонара.

После употребления блюда у пациентов проявились симптомы кишечного отравления. После обращения к медикам, они были госпитализированы. У заболевших взяты анализы на бактериальный посев.

Начато расследование.

Также в супермаркете будут взяты на исследование яйца.

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Теги: #сальмонеллез в Кременчуге