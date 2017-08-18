В Кременчуге зафиксирована вспышка сальмонеллеза

В инфекционное отделение кременчугской больницы (Полтавская обл.) госпитализировано 5 людей с предварительным диагнозом «сальмонеллез».

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Как сообщили УНИАН в больнице, пациенты заявили, что купили в одном из супермаркетов яйца, чтобы приготовить пасту карбонара.

После употребления блюда у пациентов проявились симптомы кишечного отравления. После обращения к медикам, они были госпитализированы. У заболевших взяты анализы на бактериальный посев.

Начато расследование.

Также в супермаркете будут взяты на исследование яйца.