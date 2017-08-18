Черниговщина: на строительство линейного ускорителя в онкодиспансере выделено 10 млн грн

Черниговский городской совет выделил из городского бюджета 10 млн грн на строительство линейного ускорителя в областном онкодиспансере.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время очередной сессии городского совета.

По информации главного врача областного онкодиспансера Валерия Зуба, приобретение и установка линейного ускорителя - крайне необходимый, но дорогостоящий шаг. Ведь 60% онкобольных получают лучевую терапию (ежегодно в области это около 1900 пациентов). Оборудование, которое сейчас используется в онкодиспансере, очень устаревшее. Срок эксплуатации источников гамма-терапевтических аппаратов составляет всего 5 лет. Хотя сейчас в онкодиспансере работают два аппарата 1983 и 1990 годов.

Стоимость линейного ускорителя - около 75 млн грн, вместе со строительством помещения - почти 100 млн грн.

Средства на проект выделены из областного бюджета - 17 млн грн, государственного фонда регионального развития - 40 млн грн. Также помогают народные депутаты, выделяют определенные суммы общины и районы Черниговской области.

Ожидается, что корпус будет построен до конца года, сейчас там ведутся строительные работы, начавшиеся в июле. На стадии завершения процедура закупки оборудования.

Черниговщина входит в десятку областей Украины, которые имеют наибольшее количество онкобольных.