Донетчина: мать обвинили в гибели младенца из-за синдрома внезапной смерти

Красноармейский районный суд приговорил женщину, действия которой привели к смерти младенца, к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

«Во время судебных слушаний прокурором полностью доказана вина 24-летней женщины, которая проживала вместе со своим гражданским мужем и тремя детьми (младшему из которых было 3,5 месяца) в аварийном доме без отопления. Горе-мать злоупотребляла спиртными напитками и не выполняла возложенные на нее законом обязанности по уходу за детьми - не обеспечивала нормальных бытовых условий проживания и кормления», - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что физическое развитие самого младшего мальчика не отвечало возрасту. Вследствие недостаточного кормления новорожденного и ненадлежащего лечения у ребенка диагностировали белково-энергетическую недостаточность, которая в дальнейшем привела к синдрому внезапной смерти младенца.

В прокуратуре отметили, что у женщины остались двое детей - 3,5 и 2 лет, которыми сейчас занимаются социальные службы. При вмешательстве прокуратуры ее лишили всех социальных выплат, которые она получала на детей. В настоящее время рассматривается гражданский иск о лишении женщины родительских прав.