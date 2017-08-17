На Харьковщине от укусов шершней умер мужчина

В Харьковской области от укусов шершней умер мужчина.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Липецкий отдел полиции вчера, 16 августа, в 11:10.

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По сведениям полиции, в поселке Лукьянцы Харьковского района на улице было обнаружено тело 45-летнего местного жителя. По словам врача бригады скорой медицинской помощи, смерть наступила в результате многочисленных укусов шершней. О смерти мужчины сообщено родственникам.

Проверка обстоятельств продолжается. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.