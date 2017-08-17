В инфекционную больницу Кривого Рога госпитализированы 14 пациентов с опасным вирусом Коксаки

Сейчас в инфекционной больнице Кривого Рога находится 14 пациентов, у которых диагностировали вирус Коксаки, пишет krivbass.city.

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Вирус Коксаки – это несколько однородных серотипов энтеровирусов. Они быстро размножаются в желудке и кишечнике человека. Вирус Коксаки провоцирует распространение асептического менингита. После перенесённой инфекции у больного развивается стойкий иммунитет.

Этот вирус особенно активен летом и осенью, его пиковый сезон – конец июля и август. Чаще всего вирусом Коксаки можно заразится после купания в водоёмах, на море, курортах, через обычную воду и пищу.

Инкубационный период при поражении этой инфекцией порядка 5-7 дней, но иногда может доходить и до 10 дней.

Больше всего подвержены к данному заболеванию маленькие дети, юноши и взрослые мужчины. Характерные особенности инфекции: высыпание по телу, пятна, краснота, похожая на экзему, волдыри.

Чаще всего эти нарушения можно встретить вокруг рта, на руках, ногах, ладонях, ступнях и пальцах. Вирус сопровождается повышением температуры, тошнотой, рвотой, диареей, а также болью в мышцах.

Заболевание, особенно у детей, может сопровождаться высокой температурой тела до 40 градусов достаточно длительное время (неделю и больше). Вирусы могут поражать также и сердце — вызывать достаточно тяжелые, вплоть до сердечной недостаточности, миокардиты, перикардиты. Могут поражать центральную нервную систему, вызывать серозные менингиты (воспаление мягких мозговых оболочек) и даже восходящие параличи. Другие формы энтеровирусов могут вызывать геморрагические поражения глаз. Одна из клинических форм этого заболевания — повышение температуры тела и возникновение внезапной боли либо в области легких, либо в области брюшной стенки.

Это состояние иногда имитирует даже «острый живот». Может быть просто лихорадящее состояние с диарейным синдромом.