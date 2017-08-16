В Николаеве из-за холеры закрыли все пляжи

Из-за выявленного возбудителя холеры в Николаеве закрыты все пляжи.

Об этом 112.ua заявили заместитель председателя Николаевской ОГА по социально-гуманитарным вопросам Виталий Киндратив.

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"В связи с выявлением возбудителя холеры на сегодня закрыты все пляжи по городу Николаеву. Мы увеличили количество точек, где проводится мониторинг воды. Пока случаев заболеваемости нет", - сообщил Киндратив.

Сейчас принимаются срочные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

"Относительно стихийных рынков, комиссией по чрезвычайным ситуациям ОГА было рекомендовано городу, совместно с сотрудниками органов полиции, провести соответствующие рейды с решением этого вопроса. Точные сроки, за которые будет решен вопрос, назвать пока нельзя - мы мониторим воду, как только в воде этот вирус исчезнет, сразу всех проинформируем", - сказал чиновник.

Также он напомнил о мерах профилактики подобных заболеваний.

"Надо обратить внимание на личную гигиену – мыть руку перед едой. Также контролировать качество воды, которая используется для питья, мытья овощей, фруктов. Также надо быть внимательными к продуктам, которые не проходят термическую обработку, а также к качеству купленной рыбы, раков и тому подобное", - отметил Кондратив.

По данным источников, в пробах воды выявлен тот же возбудитель, который вызвал в Украине эпидемию холеры в 1994-1995 году.

Как сообщалось, в Николаеве в речной воде обнаружили возбудитель холеры, случаев заболевания пока не зафиксировали.

Кроме того, в Запорожской области более 500 человек заболели острыми кишечными инфекциями за неделю, что на 30% выше среднего показателя.