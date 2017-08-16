На Волыни возросло количество госпитализированных с отравлением на свадьбе: четверо - в тяжелом состоянии

В Волынской области количество госпитализированных с отравлением на свадьбе в пгт Киверцы возросло до 35.

Как сообщил генеральный директор Киверцевского районного территориального медицинского объединения Михаил Слижук, в районной больнице сейчас находится 19 человек, среди них 6 детей школьного возраста.

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Четыре человека находятся в тяжелом состоянии из-за сопутствующих патологий, в частности, наибольшее беспокойство вызывает женщина пенсионного возраста из Ивано-Франковской области, у которой сахарный диабет. Состояние остальных больных - средней тяжести. Сейчас они получают необходимое лечение.

«Скорее всего - это сальмонеллез. Однако в целом прогноз для всех - положительный», - отметил Слижук.

Ранее в Волынской областной инфекционной больнице сообщали, что у них на лечении находятся 16 человек, которые отравились на свадьбе в пгт Киверцы, в том числе трое детей.

Как сообщал УНИАН, в пгт Киверцы Волынской области зафиксировано массовое отравление на свадьбе, которую праздновали в местном кафе «Гопачок».

По данным Госпродпотребслужбы, в Волынскую областную инфекционную больницу с диагнозом «острый гастроэнтерит» были госпитализировано 26 человек, из них 8 детей. Всего на свадьбу было приглашено 75 человек.