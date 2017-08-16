На Волыни - массовое отравление на свадьбе: 26 гостей госпитализированы

В г. Киверцы Волынской области зафиксирована массовая вспышка отравления на свадьбе, которую праздновали в местном кафе «Гопачок».

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в Волынской областной инфекционной больнице с диагнозом «острый гастроэнтерит» госпитализированы 26 человек, из них 8 детей.

Празднование свадьбы проходило в кафе «Гопачок» (г. Киверцы). Всего на свадьбу было приглашено около 75 человек.

Проведение комплекса профилактических, противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований продолжается.

Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбе в Волынской области.