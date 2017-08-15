В Украине новые случаи ботулизма: женщины, отдыхавшие в Лазурном, в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию

У двух женщин в возрасте 38 и 41 лет), которые отдыхали в пгт.Лазурное (Скадовский район Херсонской области), диагностирован ботулизм.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, женщины госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Херсонской инфекционной больницы имени Г.И.Горбачевского.

По данным ведомства, по состоянию на вчерашний день противоботулиническая сыворотка не вводилась, однако заведующий реанимационным отделением больницы заверил, что сыворотка должна быть доставлена в ближайшее время.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование случаев заболевания. Выявлено, что больные - жительницы города Кривой Рог (Днепропетровская область), прибывшие на отдых в Лазурное, ели на пляже леща (вяленого, непотрошеного, нефасованного). Кроме заболевших подозрительный продукт употреблял муж одной из пострадавших, однако в настоящее время симптомы заболевания у него отсутствуют.

Из анамнеза установлено, что рыба вяленая была приобретена на оптовой базе в Кривом Роге возле городского автовокзала.

Специалисты сейчас проводят комплекс профилактических, противоэпидемических мероприятий и лабораторные исследования.