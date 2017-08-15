На Львовщине в результате отравления на свадьбе госпитализировали семь человек
11:07, 15 августа 2017Новости регионов
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Гости употребляли продукты в кафе «Немо» с. Яновцы Золочевского района.
В инфекционное отделение Золочевской ЦРБ пациенты находятся в состоянии средней тяжести / dpchas.com.ua
На Львовщине в результате отравления на свадьбе в селе Яновцы Золочевского района госпитализированы семь человек, из них – четырехлетний ребенок.
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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.
«14 августа в 22:25 в инфекционное отделение Золочевской ЦРБ с диагнозом острый гастроэнтероколит в состоянии средней тяжести поступило 7 человек (из них 1 ребенок), которые 14 августа употребляли продукты во время свадьбы в кафе «Немо» в с. Яновцы Золочевского района», - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших - ребенок 2013 рождения.
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