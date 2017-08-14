В Харькове госпитализирован 24-летний мужчина с подозрением на ботулизм

В Харькове госпитализирован мужчина с подозрением на заболевание ботулизмом.

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Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, медики Харьковской областной клинической инфекционной больнице зарегистрировали случай подозрения на ботулизм у 24-летнего жителя Харькова.

У мужчины появились жалобы на общую слабость, сухость во рту, ощущение нехватки воздуха, повышение температуры тела до 37,7 С.

Мужчина госпитализирован в отделение интенсивной терапии Харьковской областной клинической инфекционной больницы. Отмечается, что возникновение заболевания больной связывает с употреблением вяленой рыбы, которую он приобрел в магазине. Обследование и лечение больного продолжается.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Харькове 22-летнюю женщину госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом ботулизм.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 18 июля с начала года в Украине ботулизмом заболели 90 человек, из них девять умерли. Восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы.