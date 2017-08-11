В санатории Очакова зафиксировано массовое отравление детей

В Николаевской области в Очакове зарегистрировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в заведении санаторного типа ГП ОО СКУ ЗАО «Укрпрофздравница».

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в инфекционное отделение Очаковской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести" госпитализированы 6 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Дети прибыли на оздоровление в составе организованной группы детей-спортсменов (футболистов) из Львовской области и находятся в учреждении санаторного «Укрпрофздравница» с 4 августа.

При проведении эпидемиологического расследования специалистами Госпродпотребслужбы в Николаевской области установлено, что дети питаются в столовой санатория.

Начато расследование.

«Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в Николаевской области», - добавили в пресс-службе.