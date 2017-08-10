Из больницы выписаны дети из Киева, которые отравились в Коблево

Медики Березанской центральной районной больницы Николаевской области выписали 18 детей из Киева, которые отравились, и были госпитализированы ранее с отравлением с базы отдыха «Винница» зоны отдыха «Коблево».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь областного управления охраны здоровья Юрий Багрянцев.

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Он подчеркнул, что дети прибыли на отдых без справок о состоянии здоровья и без карантинных справок.

«Благодаря профессионализму медиков все дети получили качественное лечение в полном объеме. Все дети выписаны, им рекомендовано амбулаторное лечение. Сейчас дети в пути домой», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области на одной из баз отдыха в пгт Коблево отравились 18 детей в возрасте 9-12 лет, прибывших из Киева.

У детей была диагностирована ротавирусная инфекция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, ситуация не стала критической и состояние больных не было тяжелым.