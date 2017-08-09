В Коблево на базе отдыха отравились 18 детей из Киева

В Николаевской области на одной из баз отдыха в Коблево отравились 18 детей, которые прибыли из Киева.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Виталий Кондратов.

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«По оперативным данным, за медицинской помощью обратилось 18 детей из Киева в возрасте 9-12 лет, отдыхавших на одной из баз отдыха в Коблево. Все они были доставлены в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, где им оказали неотложную медицинскую помощь», - сообщил он.

Чиновник рассказал, что по предварительным выводам врачей, у детей была диагностирована ротавирусная инфекция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, ситуация не критическая и состояние больных не тяжелое.

«Руководство области сразу приняло ситуацию под личный контроль и в случае ухудшения состояния больных рассматривало возможность их перевозки в областную инфекционную больницу в Николаеве», - отметил Кондратов и добавил, что сейчас соответствующие службы устанавливают возможные причины отравления.

По предварительным данным, чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где проводили время дети.