В Сумах стартовал проект "Поликлиника без очередей"

В Сумах на базе поликлиники №1 городской детской клинической больницы Святой Зинаиды состоялся пилотный запуск системы «Поликлиника без очередей», которая должна помочь пациентам попасть к врачу в нужный час.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, инициатором внедрения проекта в медицинском учреждении выступил сумской городской голова Александр Лысенко, распоряжением которого была создана рабочая группа по внедрению IT-сервисов.

Теперь записаться к нужному специалисту можно через Интернет или тачскрин-терминал. В пресс-службе отметили, что система «Поликлиника без очередей» - это также эффективный инструмент для быстрого решения проблем, связанных с загрузкой врачей и улучшения качества лечения.

Сейчас сервис управления потоком пациентов работает в тестовом режиме и обслуживает пациентов для записи к врачам поликлиники №1 городской детской клинической больницы Святой Зинаиды по адресу: г. Сумы, ул. Труда, 3.

Записаться на прием к врачу можно по ссылке http://med.smr.gov.ua Чтобы поделиться своим мнением о пользовании системой, стоит пройти электронный опрос.

*** «Поликлиника без очередей» (newmedicine.com.ua) - система контроля и управления потоком пациентов. Цель проекта - преодоление устаревшей организации пациентопотока в государственных поликлиниках и медицинских учреждениях. Решение предусматривает комплексное использование IT-инструментов: введение электронной очереди в заведении, онлайн-запись на консультации и приемы, логистическое взаимодействие врачей, специалистов, диагностических центров и лабораторий между собой ради комфорта пациента.

Система «Поликлиника без очередей» построена на принципах открытости. Модульная структура предусматривает возможность дальнейшей модернизации и интеграции системы с другими системами, в частности МИС (медицинскими информационными системами).

Согласно данным Министерства здравоохранения, внедрение электронной системы здравоохранения (eHealth) - важное условие успешного реформирования отрасли. Сервис управления пациентопотоком является одним из базовых элементов eHealth. В настоящее время в рамках внедрения eHealth проект реализуется еще в пяти областях Украины.