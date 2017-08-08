Против пьяных медиков из Борисполя возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное производство в отношении медицинских работников Бориспольской районной больницы, которые находились на рабочем месте в нетрезвом состоянии на момент прибытия в медицинское учреждение жертвы резонансного ДТП на Киевщине.

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Об этом Радио Свобода сообщил сегодня спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, сначала полицейские зафиксировали факт опьянения медиков и составили два административных протокола по статье 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«На сегодняшний день полицией открыто уголовное производство по статье 140 (ненадлежащее исполнение медицинскими работниками функциональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины в связи с тем, что смерть девочки могла произойти из-за некачественного оказания медицинской помощи», - сказал Жукович.

«Мы будем выяснять в рамках уголовного производства, оказывал ли первую помощь этот врач, когда девочку привезли в больницу. Если он неквалифицированно, некачественно предоставил (помощь - УНИАН), находясь в нетрезвом состоянии, то он будет нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. Это до трех лет лишения свободы», - отметил пресс-секретарь полиции Киевской области.

Как сообщалось, вечером 6 августа под Борисполем произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором на месте погибли шесть человек - пятеро пассажиров автомобиля «ВА», который выехал на встречную полосу, и одна пассажирка «Опеля», с которым столкнулся "ВАЗ".

Среди пассажиров автомобиля российского производства живой после ДТП оставалась восьмилетняя девочка, которую привезли в больницу Борисполя. Ребенка спасти не удалось.

Родственники пострадавших, прибывшие в медицинское учреждение, увидели признаки опьянения у младшей медсестры и врача - травматолога. После вызова родственниками полиции выяснилось, что уровень содержания алкоголя в крови медиков превышал 1,7 промилле (для сравнения: закон запрещает садиться за руль водителю с уровнем содержания алкоголя 0,2 промилле).