На Сумщине открыт реабилитационный центр для участников АТО и их родных

09:16, 08 августа 2017
Новости регионов
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Для обеспечения работы Центра на должном уровне администрация заведения обратилась в главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области с просьбой о проверке и предоставлении консультативной помощи.

Фото: УНИАН

В Сумской области открылся современное реабилитационное учреждение «Центр оказания социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам их семей».

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, центр будет оказывать консультативную медицинскую помощь и проводить реабилитационные физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, массажи и тому подобное.

Специалисты управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области проинспектировали заведение, дали соответствующие консультации и рекомендации по вопросам обеспечения оптимальных условий соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в Центре для эффективного осуществления мер профилактики инфекционных заболеваний.

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Теги: #реабилитационная медицина#реабилитация бойцов АТО