На Сумщине открыт реабилитационный центр для участников АТО и их родных

В Сумской области открылся современное реабилитационное учреждение «Центр оказания социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам их семей».

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, центр будет оказывать консультативную медицинскую помощь и проводить реабилитационные физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, массажи и тому подобное.

Специалисты управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области проинспектировали заведение, дали соответствующие консультации и рекомендации по вопросам обеспечения оптимальных условий соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в Центре для эффективного осуществления мер профилактики инфекционных заболеваний.