Одещина: молодые люди получили 40% ожогов тела от удара током на крыше поезда

В Одесской области госпитализированы два молодых человека, получившие удар электротоком на крыше поезда.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне двое жителей города Белгород-Днестровский при попытке залезть на крышу электрички были поражены электрическим током. Они получили телесные повреждения в виде ожогов 4-й степени.

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«В Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение из больницы о том, что с 40% ожогов тела 4 степени доставлен 19-летний и 17-летний парни, которые они получили от удара электротоком», - рассказали в главке.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что двое жителей города получили указанные травмы на территории железнодорожного вокзала во время попытки залезть на крышу электрички.

Отмечается, что по данному факту материалы зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится соответствующая проверка.