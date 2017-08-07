Одещина: молодые люди получили 40% ожогов тела от удара током на крыше поезда
Юноши получили телесные повреждения в виде ожогов 4-й степени.
В Одесской области госпитализированы два молодых человека, получившие удар электротоком на крыше поезда.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне двое жителей города Белгород-Днестровский при попытке залезть на крышу электрички были поражены электрическим током. Они получили телесные повреждения в виде ожогов 4-й степени.
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«В Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение из больницы о том, что с 40% ожогов тела 4 степени доставлен 19-летний и 17-летний парни, которые они получили от удара электротоком», - рассказали в главке.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что двое жителей города получили указанные травмы на территории железнодорожного вокзала во время попытки залезть на крышу электрички.
Отмечается, что по данному факту материалы зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится соответствующая проверка.