В Славянске с отравлением алкоголем госпитализированы 12-летние девочки

14:26, 07 августа 2017
Новости регионов
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Дети употребляли слабоалкогольные напитки. Полиция разбирается с продавцом и владельцем торговой точки.

Фото: УНИАН

В Славянске (Донецкая область) с отравлением алкоголем доставлены в больницу две двенадцатилетние девочки, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области. 

"По спецлинии 102 поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение госпитализированы несовершеннолетние с алкогольной интоксикацией. Медики оказали девочкам всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. 

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Установлено, что дети употребляли слабоалкогольные напитки.

В настоящий момент полицейские привлекают к ответственности продавца алкоголя и хозяина торговой точки.

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