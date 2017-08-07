В Славянске с отравлением алкоголем госпитализированы 12-летние девочки
14:26, 07 августа 2017Новости регионов
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Дети употребляли слабоалкогольные напитки. Полиция разбирается с продавцом и владельцем торговой точки.
Медики оказали девочкам всю необходимую помощь / Фото: УНИАН
В Славянске (Донецкая область) с отравлением алкоголем доставлены в больницу две двенадцатилетние девочки, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"По спецлинии 102 поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение госпитализированы несовершеннолетние с алкогольной интоксикацией. Медики оказали девочкам всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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Установлено, что дети употребляли слабоалкогольные напитки.
В настоящий момент полицейские привлекают к ответственности продавца алкоголя и хозяина торговой точки.
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