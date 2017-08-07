В Славянске с отравлением алкоголем госпитализированы 12-летние девочки

В Славянске (Донецкая область) с отравлением алкоголем доставлены в больницу две двенадцатилетние девочки, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"По спецлинии 102 поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение госпитализированы несовершеннолетние с алкогольной интоксикацией. Медики оказали девочкам всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Установлено, что дети употребляли слабоалкогольные напитки.

В настоящий момент полицейские привлекают к ответственности продавца алкоголя и хозяина торговой точки.