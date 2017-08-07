В Луганской области за взятку задержали директора психоневрологического интерната

В Луганской области задержали директора психоневрологического интерната по подозрениюв получении 50 тыс. грн взятки.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, директора коммунального учреждения "Попаснянский психоневрологический интернат" в порядке ст. 208 УПК Украины задержали работники прокуратуры и полиции в конце прошедшей недели.

По сведениям прокуратуры, решается вопрос об уведомлении должностного лица о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие ведется ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Луганской области.