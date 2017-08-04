На Львовщине зафиксирован случай столбняка у 3-летнего ребенка
Это уже 5-й случай столбняка среди детей в Украине в этом году.
На Львовщине зафиксирован случай столбняка у ребенка.
Девочка 3,5 лет с Новояворовска Львовской области в тяжелом состоянии, ей оказывают всю необходимую помощь, сообщили УНИАН в Минздраве.
В больнице, где она находится, ребенку сразу ввели иммуноглобулин.
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По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос. Возбудитель столбняка попал в организм через слизистую оболочку. Ребенок не был вакцинирован.
Это уже 5-й случай столбняка среди детей в Украине в этом году. Ни один из заболевших не был привит.
*** Столбняк – это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%.
Избежать столбняка можно только вакцинацией.
Просим родителей вакцинировать детей согласно с украинским календарем плановых прививок и догнать пропущенные дозы, если ребенок не был вакцинирован вовремя.