На Львовщине зафиксирован случай столбняка у 3-летнего ребенка



На Львовщине зафиксирован случай столбняка у ребенка.

Девочка 3,5 лет с Новояворовска Львовской области в тяжелом состоянии, ей оказывают всю необходимую помощь, сообщили УНИАН в Минздраве.

В больнице, где она находится, ребенку сразу ввели иммуноглобулин.

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По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос. Возбудитель столбняка попал в организм через слизистую оболочку. Ребенок не был вакцинирован.

Это уже 5-й случай столбняка среди детей в Украине в этом году. Ни один из заболевших не был привит.

*** Столбняк – это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%.

Избежать столбняка можно только вакцинацией.

Просим родителей вакцинировать детей согласно с украинским календарем плановых прививок и догнать пропущенные дозы, если ребенок не был вакцинирован вовремя.