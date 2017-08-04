Одещина: женщина выбросила на стройке новорожденного сына, ребенок госпитализирован

В Одесской области женщина выбросила на стройке своего новорожденного сына, завернув в целлофановый пакет.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, вечером 3 августа в Раздельнянский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он нашел в недостроенном частном доме пакет с младенцем. На место происшествия выехали правоохранители и врачи, которые оперативно доставили ребенка в медицинское учреждение.

Медики определили, что мальчик родился за несколько часов до его обнаружения, о чем свидетельствует наличие пуповины.

В ходе первоочередных оперативно-следственных мероприятий установлено, что роженица – 36-летняя местная жительница. Также установлено, что женщина имеет еще трех малолетних детей.

«В поле зрения правоохранителей семья ранее не попадала и на особом учете не состояла. В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства и причины, которые понудили женщину к данному поступку, после чего будет принято процессуальное решение», - отметили в главке.

В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей. Расследование продолжается.