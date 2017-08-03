В Луцке в троллейбусе из-за жары умерла женщина 1929 года рождения.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, это произошло 2 августа около 18 часов в троллейбусе № 15а.

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Как отметил и.о. начальника сектора полиции Олег Плазовский, ей внезапно стало плохо. Спасти местную жительницу не удалось.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, следов насильственной смерти не обнаружено. Тело умершей направлено на экспертизу.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета происшествий и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях.