В Луцке в троллейбусе из-за жары умерла женщина
11:34, 03 августа 2017Новости регионов
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Спасти местную жительницу не удалось.
В Украине - африканская жара / REUTERS
В Луцке в троллейбусе из-за жары умерла женщина 1929 года рождения.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, это произошло 2 августа около 18 часов в троллейбусе № 15а.
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Как отметил и.о. начальника сектора полиции Олег Плазовский, ей внезапно стало плохо. Спасти местную жительницу не удалось.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, следов насильственной смерти не обнаружено. Тело умершей направлено на экспертизу.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета происшествий и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях.
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