Реабилитационные центры на Киевщине "лечили" пациентов запрещенным психотропом

Правоохранители пресекли деятельность сети незаконных реабилитационных центров в Киеве и Киевской области, где пациентов лечили запрещенным психотропным препаратом и удерживали против их воли.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве, так называемые рехабы действовали без соответствующих лицензий, а к пациентам применяли наручники. Кроме рецептурных препаратов, в лечении «реабилитологи» использовали запрещенный к обороту психотропный препарат «сибазон».

Оперативную информацию о деятельности группы лиц, занимавшихся незаконным сбытом психотропного вещества «сибазон» («диазепам»), правоохранители получили несколько месяцев назад.

Оперативники провели ряд мероприятий, чтобы разоблачить незаконную деятельность частных реабилитационных центров. В результате была установлена причастность врача и медицинской сестры государственного медицинского учреждения к созданию и деятельности четырех незаконных реабилитационных центров. Один из центров функционировал в столице, а остальные - в Киевской области. В так называемых рехабах, которые выглядели, как обычные частные дома, «лечили» от разных видов зависимости: наркомании, алкоголизма и игромании. Всего в этих заведениях находилось до 50 человек, то есть по 10-15 пациентов в каждом «центре». Срок «лечения» составлял от нескольких недель до года.

Во время проведения следственных действий на территории указанных центров полицейские установили семь фактов содержания лиц против их воли. По показаниям мужчин, сюда их привозили работники заведения или родные, которые сразу оплачивали стоимость пребывания (7-12 тыс. грн в месяц) и лекарств, которые назначал «врач». За отказ добровольно проходить курс «лечения», в том числе запрещенными психотропными препаратами, к пациентам даже применяли физическую силу, наручники и держали в отдельных помещениях, похожих на подвалы.

Во время обысков было изъято большое количество запрещенных к обороту психотропных и других рецептурных препаратов, в том числе с маркировкой государственных закупок, а также наручники и бита. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

По результатам обысков 27-летнюю работницу медицинского учреждения задержали. Других фигурантов доставили в следственное управление Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к контрабанде, изготовлению и распространению психотропных препаратов.